В Татарстане повысят тарифы на коммунальные услуги на 17,5–22,3% с июля 2025 года

Фото: Максим Платонов

В Татарстане планируется повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 17,5–22,3% с 1 июля 2025 года. Проект указа раиса республики о предельных индексах изменений платы за коммунальные услуги в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Наибольшее увеличение, на 22,3%, ожидается в Казани и Набережных Челнах, в то время как в 60% населенных пунктов республики повышение составит 17,5%. Это значительно больше, чем в прошлом году, когда индексация составила 10,8% в небольших населенных пунктах и 15,7% во всех городах и поселках республики.

В документе указано, что максимальная индексация в среднем по Татарстану будет установлена на уровне 17,5% для 870 муниципальных образований, где проживает почти 2,4 миллиона людей. В 43 муниципалитетах тарифы могут вырасти на 22,3%, включая 21 город и 15 поселков городского типа, населяемых более 1,6 миллиона жителей.

В Казани ожидается рост платы за электричество на 19%, холодную воду на 17,5% и отопление — на 22,3%.

Напомним, что Казань направит 3,9 млрд рублей на модернизацию ЖКХ в 2025-2027 годах, более 1,3 млрд из которых — в 2025 году.



Анастасия Фартыгина