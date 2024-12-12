Роспотребнадзор предупредил о высоком риске эпидемии птичьего гриппа с переходом на людей

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о высоком риске эпидемии, связанной с возможным переходом птичьего гриппа на людей. Об этом сообщили в РИА «Новости».



На Международной научно-практической конференции по противодействию инфекционным заболеваниям она заявила, что случаи межвидового перехода гриппа птиц фиксируются почти еженедельно. Попова также подчеркнула, что высокопатогенный грипп птиц представляет собой серьезную угрозу и необходимо принимать меры для его предотвращения.

— Мы наблюдаем случаи заболевания людей высокопатогенным гриппом различных геновариантов в разных странах, — добавила глава Роспотребнадзора.

Напомним, что в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе по распоряжению губернатора введен режим ЧС регионального характера. Причиной стала вспышка птичьего гриппа на птицефабрике «Пионерское».

Также в Россию временно запретили ввоз мяса и яиц из турецкой провинции Коньи. Кроме этого вводится ограничение на провоз через территорию России живых птиц из этой области. Причиной послужило обострение распространения птичьего гриппа на территории Турции.



Анастасия Фартыгина