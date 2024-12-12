Средний размер потребкредита в России достиг минимума с 2017 года и составил 132 тыс. рублей
В ноябре 2024 года россияне в среднем брали потребительские кредиты на сумму 132 тыс. рублей, что является самым низким показателем за последние семь лет. Об этом сообщили в РИА «Новости» со ссылкой на данные «Скоринг бюро».
Снижение среднего размера кредита началось в июле, когда Центробанк России впервые в этом году повысил ключевую процентную ставку. С тех пор этот показатель продолжал уменьшаться. В ноябре он сократился на 13,4% по сравнению с октябрем, что стало максимальным месячным падением с марта 2022 года.
По словам представителей бюро кредитных историй, последний раз такой уровень потребкредитов наблюдался во втором квартале 2017 года. С тех пор россияне обычно занимали в банках более крупные суммы.
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