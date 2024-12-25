В Татарстане ожидается туман 26 декабря

Фото: Михаил Захаров

По информации Гидрометцентра Татарстана, ночью и днем 26 декабря на территории республики местами ожидается туман.

Водителям и пешеходам рекомендуется быть особенно внимательными и осторожными на дорогах, а также учитывать погодные условия при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что 26 декабря принесет ясную погоду без значительных осадков. Ночью и утром температура составит от -5 до -10 градусов, при прояснениях — до -14. Днем ожидается потепление от -1 до -6.

Рената Валеева