В Татарстане ожидается туман 26 декабря
По информации Гидрометцентра Татарстана, ночью и днем 26 декабря на территории республики местами ожидается туман.
Водителям и пешеходам рекомендуется быть особенно внимательными и осторожными на дорогах, а также учитывать погодные условия при планировании поездок.
Ранее сообщалось, что 26 декабря принесет ясную погоду без значительных осадков. Ночью и утром температура составит от -5 до -10 градусов, при прояснениях — до -14. Днем ожидается потепление от -1 до -6.
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