В Казани в «Салават купере» демонтировали таблички об укрытии

Фото: Реальное время

В «Салават купере» демонтировали таблички с указаниями на укрытия, так как подвальные помещения были признаны непригодными для размещения людей и организации укрытий. Об этом сообщили «Реальному времени» жители микрорайона.

Управляющие компании вместе с подрядными организациями за последние два дня осмотрели 5,9 тыс. подвальных помещений. 12 из них оказались затоплены.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вопрос с укрытиями в столице Татарстана стал актуальным после субботнего налета беспилотников на Казань. В результате атаки БПЛА в городе были повреждены здания в Советском, Приволжском и Кировском районах.



Напомним, ранее стало известно об отправке делегации Казани в Белгород для изучения практики организации гражданской обороны в условиях угрозы от беспилотников.

Он уточнил, что в Белгороде население может быть эвакуировано в укрытия всего за несколько минут, и подчеркнул, что жителям Казани необходимо знать, как действовать в чрезвычайных ситуациях.



Анастасия Фартыгина