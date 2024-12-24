Операторы связи в России смогут блокировать международные звонки

Фото: Динар Фатыхов

Операторы связи в России могут начать по умолчанию блокировать звонки из-за границы. Об этом сообщили в ТАСС.

Роскомнадзор (РКН) сообщает, что в текущий момент наблюдается рост мошеннических звонков, поступающих как через российские сети, так и иностранные мессенджеры.

РКН подчеркнул, что пользователи должны иметь возможность разблокировать все или определенные номера, сохраненные в их контактах. В настоящее время некоторые операторы уже работают над внедрением таких функций, хотя возможно и законодательное закрепление данных требований.



Напомним, что Роскомнадзор планирует получить доступ к информации, позволяющей идентифицировать пользователей и оборудование, подключающиеся к интернету.



Анастасия Фартыгина