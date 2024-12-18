Роскомнадзор получит доступ к данным об интернет-пользователях для борьбы с запрещенным контентом

Фото: Мария Зверева

Роскомнадзор планирует получить доступ к информации, позволяющей идентифицировать пользователей и оборудование, подключающиеся к интернету. Это следует из проекта приказа, опубликованного на сайте правовой информации.

Операторы связи, имеющие лицензию, будут обязаны предоставлять РКН эти данные в течение 15 рабочих дней с момента подключения абонента.

Данная мера, согласно пояснительной записке, направлена на предотвращение доступа к информации, распространение которой ограничено на территории России, и защиту граждан от вредного контента, включая материалы, оскорбляющие человеческое достоинство, пропагандирующие насилие и распространяемые из низменных побуждений. Приказ разработан во исполнение закона от 8 августа 2024 г. №216.

РКН сможет получать информацию с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые операторы связи обязаны устанавливать на своих сетях с 2019 года. Сбор данных должен начаться в течение трех месяцев после вступления приказа в силу.

Рената Валеева