В Татарстане увеличится цена на газ с июля 2025 года

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С 1 июля 2025 года розничная цена одного кубометра природного газа в Татарстане увеличится на 94 копейки — с 7,47 до 8,41 рубля. Соответствующий проект постановления Госкомитета республики по тарифам в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о повышении тарифов на коммунальные услуги в республике на 17,5–22,3%.

В 870 муниципальных образованиях, включая многие сельские поселения и города, такие как Альметьевск и Чистополь, плата за ЖКУ вырастет на 17,5%. В 43 других муниципалитетах, включая Казань и Набережные Челны, тарифы увеличатся на 22,3%.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Татарстан может получить 3,2 млрд руб. из федерального бюджета.



Анастасия Фартыгина