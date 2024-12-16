Рустам Минниханов утвердил повышение тарифов ЖКХ в Татарстане с 1 июля 2025 года

Фото: Маргарита Головатенко

С 1 июля 2025 года в Татарстане ожидается значительное повышение тарифов на коммунальные услуги. Соответствующий документ опубликовали на официальном правовом портале региона.

Согласно указу, подписанному раисом Республики Татарстан, средний предельно-допустимый индекс увеличения составит 17,5%. Однако в крупных городах, таких как Казань и Набережные Челны, тарифы вырастут на 22,3%.



Документ также указывает на возможность допустимого отклонения на 4,8% для отдельных муниципалитетов. Это означает, что в некоторых сельских поселениях и крупных городах жители столкнутся с более высоким ростом цен на коммунальные услуги.

Максимальное повышение тарифов затронет около 625 тыс. жителей Казани, что составляет 47,4% населения столицы Татарстана. Эти изменения подчеркивают стремление властей к пересмотру тарифной политики в условиях растущих экономических вызовов.

Анастасия Фартыгина