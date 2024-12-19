В Татарстане на новую программу модернизации ЖКХ выделят 10 млрд

Фото: Елизавета Пуншева

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Татарстан может получить 3,2 млрд руб. из федерального бюджета. Об этом сообщает «РБК Татарстан».

На уровне региона будет реализована новая инициатива по модернизации систем жилищно-коммунального хозяйства, на которую выделят 10 млрд рублей. В Татарстане стартует новый проект по обновлению ЖКХ. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов.

— Мы планируем в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» получить софинансирование из федерального бюджета — 3,2 млрд руб. В дополнение к федеральной мы запускаем республиканскую программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Предполагаемый объем финансирования — 10 млрд руб. Детальный план программы в ближайшие дни будет расписан. Считаем, что указанные целевые мероприятия позволят поэтапно решать острые проблемы муниципальных образований в сфере ЖКХ, — сказал Минниханов.



Обновление инфраструктуры потребует около 4,5 трлн руб. Комплексную программу реализуют за счет инфраструктурного меню и федеральных программ модернизации.



Дарья Пузикова