1 января 2025 года в восьмой раз состоится розыгрыш «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото»

1 января будет разыгрываться более 3 млрд рублей, в том числе не менее 100 призов по 1 млн рублей и главный приз — 1 млрд рублей

Фото: предоставлено пресс-службой "Столото"

1 января 2025 года в 15.30 по Москве в прямом эфире телеканала НТВ в восьмой раз состоится традиционный праздничный розыгрыш «Новогоднего миллиарда»* от «Русского лото». Этот праздничный тираж станет особенным, поскольку приурочен к 30-летнему юбилею «Русского лото»**. 1 января будет разыгрываться более 3 млрд рублей, в том числе не менее 100 призов по 1 млн рублей и главный приз — 1 млрд рублей!

«Новогодний миллиард» — лотерейный тираж, в котором в качестве главного приза гарантированно разыгрывается 1 млрд рублей. На сегодняшний день участники предыдущих «Новогодних миллиардов» выиграли уже более 18 млрд рублей, а в стране появилось свыше 1000 лотерейных миллионеров. С вероятностью более 60% главный приз праздничного тиража «Русского лото» достанется одному человеку, а это значит, что в России может появиться четвертый лотерейный миллиардер.

«Совсем скоро мы ощутим волшебство приближающегося зимнего праздника, частью которого уже много лет является праздничный тираж любимой многими лотереи «Русское лото». В этом году «Новогодний миллиард» станет щедрым, как сам Дед Мороз, ведь в праздничном тираже будет разыгрываться более 3 млрд рублей! Искренне желаем всем участникам, чтобы в первый день Нового 2025 года вам удалось поймать птицу счастья, ведь в лотерее может выиграть любой. Дарите себе, своим друзьям и близким шанс поймать удачу за хвост», — сказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Шоу «Новогодний миллиард» ежегодно становится одной из самых рейтинговых программ на российском телевидении, в нем принимают участие популярные звезды российской эстрады. Кто станет гостями и ведущим прямого эфира 1 января 2025 года, пока остается интригой.

предоставлено пресс-службой "Столото"

Тираж проводится с установленными для всех лотерей мерами контроля: со стороны независимой тиражной комиссии, ФНС России и независимой системы контроля, установленной у организатора лотереи — Минспорта России, что гарантирует честность и прозрачность розыгрыша. Помимо этого, для обеспечения дополнительных мер контроля будут привлечены эксперты компании F.A.C.C.T., российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.

* «Новогодний миллиард» является зарегистрированным товарным знаком. Фраза «Будет разыгрываться более 3 000 000 000 » обозначает общий размер средств, которые могут выиграть участники тиража №1604 (розыгрыш 01.01.2025) в лотерее «ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей №3, коммерческое наименование — «Русское лото», срок проведения — до 31.12.2029. Подробности о лотерее — на stoloto.ru или по телефону 8 900 555-00-55. 18+

** В 2024 году исполнилось 30 лет с даты регистрации одного из товарных знаков «Русское лото»



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