Шаймиев поздравил руководителя «Сетевой компании» Татарстана с юбилеем и успешной работой

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В Казанском кремле накануне Дня энергетика Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев встретился с гендиректором ОАО «Сетевая компания» Ильшатом Фардиевым. Шаймиев поздравил Фардиева с профессиональным праздником и 25-летием работы в энергосистеме республики, сообщила пресс-служба.

Шаймиев также отметил успешное сотрудничество Республиканского фонда «Возрождение» и компании в организации показа оперы-легенды «Кара пулат» под открытым небом в Болгаре в 2022, 2023 и 2024 годах. В знак признания заслуг Фардиев получил благодарственное письмо и Книгу благотворителей фонда.

Фардиев в свою очередь рассказал о результатах работы в 2024 году, отметив 5-процентный рост потребления электроэнергии по сравнению с 2023 годом, что делает Татарстан лидером по этому показателю среди регионов России (более 20 млрд кВт/ч). Он связал рост потребления с развитием крупных предприятий, таких как КАМАЗ, нефтехимических и металлургических компаний, а также автомобилестроения.

Рената Валеева