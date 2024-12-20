Челнинский адвокат заявил отвод казанскому судье на аресте чиновника Минзема РТ

Фото: Ирина Плотникова

О недоверии судье Вахитовского райсуда Казани Динару Хабибуллину заявил сегодня адвокат Фарит Канцеров из Набережных Челнов. Требование об отводе поддержал его клиент — начотдела Минземимущества РТ Ильшат Аминов, сообщает с места журналист «Реального времени».

До конфликтной ситуации процесс по ходатайству СК об аресте Аминова дошел при заявлении позиции защиты. Канцеров заявил суду — фактически его клиент был задержан в 7 утра 18 декабря, когда вышел из своего дома, а не в 16.05 того же дня, когда силовики составили протокол. Ссылаясь на нормы законодательства, защитник потребовал освобождения своего клиента и фиксации фактов нарушений, допущенных силовиками.

Судья попросил адвоката не цитировать законодательные нормы, но тот заметил, что это лишь указывает на нарушение. Далее последовало еще одно замечание со стороны председательствующего, после чего защитник и заявил о недоверии со словами: «Вы не хотите разбираться!».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Следователь и прокурор выступили против удовлетворения ходатайства об отводе судьи. Судья в совещательной комнате данное требование защиты отклонил как необоснованное.

Претензии в свой адрес по трем статьям УК РФ фигурант не признает. Его задержали два дня назад по подозрению в злоупотреблении полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и мошенничестве в особо крупном размере.

По версии СК и ФСБ, начальник отдела аренды, реализации госимущества и инвестиционных проектов использовал должность с целью извлечения прибыли и с июня 2021-го по ноябрь 2024 года оказывал содействие и покровительство пяти коммерческим компаниям при проведении торгов на право заключения договоров аренды госимущества, а также незаконно участвовал в их бизнесе. Кроме того, Аминову предъявляют аферу с занижением арендной ставки государственных площадей с целью навара за их пересдачу субарендаторам. Ущерб предварительно оценен в 2 млн 898 тысяч рублей.

Подробности — в репортаже «Реального времени».