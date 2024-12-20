РКН зафиксировал всемирный сбой игрового сервиса Steam

Фото: Дарья Пузикова

Роскомнадзор зафиксировал глобальный сбой в работе Steam, жалобы поступают со всего мира. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует глобальный сбой в работе платформы Steam. Сообщения о сбоях платформы поступают со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии, — говорится в сообщении ведомства.

В России начали жаловаться на проблемы в работе Steam еще вчера. По данным сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в работе сервисов, первые сообщения от пользователей появились после 21.30, а наибольшее количество пришлось на 22.15.

Летом этого года была подобная ситуация, ряд сервисов, включая Telegram и Steam, стали работать с перебоями на территории России. В Роскомнадзоре тогда сообщили, что причиной стала DDoS-атака на российских операторов связи.



Помимо этого, уже сутки фиксируются перебои в работе YouTube. Рост числа жалоб последовал за заявлением президента Путина на прямой линии о необходимости соблюдения российских законов компанией Google.



Дарья Пузикова