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Роскомнадзор: причиной сбоя Telegram и WhatsApp* стала DDoS-атака на российских операторов связи

15:12, 21.08.2024
Роскомнадзор: причиной сбоя Telegram и WhatsApp* стала DDoS-атака на российских операторов связи
Фото: Мария Зверева

Ряд сервисов, включая Telegram и WhatsApp*, стали работать с перебоями на территории России. В Роскомнадзоре сообщили ТАСС, что причиной стала DDoS-атака на российских операторов связи.

— 21 августа с 14.00 [мск] центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал сбой в работе ряда сервисов на территории России. Сбой связан с DDoS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15.00 мск атака отражена, сервисы работают в обычном режиме, — говорится в сообщении.

Согласно данным Downdetector, проблемы также возникли у сайтов Steam, Wikipedia, GitHub, Roblox и других.

Рената Валеева
Справка

*Принадлежит Meta, запрещенной в России организации

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