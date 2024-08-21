Роскомнадзор: причиной сбоя Telegram и WhatsApp* стала DDoS-атака на российских операторов связи

Фото: Мария Зверева

Ряд сервисов, включая Telegram и WhatsApp*, стали работать с перебоями на территории России. В Роскомнадзоре сообщили ТАСС, что причиной стала DDoS-атака на российских операторов связи.

— 21 августа с 14.00 [мск] центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал сбой в работе ряда сервисов на территории России. Сбой связан с DDoS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15.00 мск атака отражена, сервисы работают в обычном режиме, — говорится в сообщении.

Согласно данным Downdetector, проблемы также возникли у сайтов Steam, Wikipedia, GitHub, Roblox и других.

Рената Валеева