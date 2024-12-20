В России трансплантировали сердце девочке после жизни с имплантом

Фото: Дмитрий Резнов

Российские хирурги из НМИЦ имени академика Мешалкина успешно пересадили сердце подростку, который прожил с механической системой поддержки органа. Об этом сообщает ТАСС.

Кардиохирурги Центра успешно пересадили сердце, Лилия стала вторым несовершеннолетним пациентом, пережившим пересадку после «искусственного сердца».

— Мы выполнили первую трансплантацию ребенку после длительной механической поддержки и отпускаем нашу пациентку в долгую взрослую жизнь. Думаю, что помимо усилий очень большой команды врачей, важную роль в этом успехе сыграл удивительный характер пациентки. За два года я ни разу не видела, чтобы она плакала. Всегда настроенная только на позитив, она заряжала нас всех своей верой в успех, даже в самые отчаянные моменты, и мы пришли к этому успеху, — рассказал врач-кардиолог Ольга Суздалова.

У пациентки в 15 лет по неизвестной причине сердце стало огромным и не справилось с нагрузкой, развилась сердечная недостаточность. Медикаментозная терапия не помогла восстановить насосную функцию сердца, а трансплантация донорского органа была невозможна из-за недостатка детских органов.

До 17 лет девушка жила с искусственным сердцем, в грудную клетку Лилии имплантировали аппарат, который выполняет функцию левого желудочка, прокачивающего кровь. Пациент постоянно связан проводами с двухкилограммовой батареей в специальной сумке.



Дарья Пузикова