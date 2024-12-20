В Казани определили границы территорий, где запрещена продажа алкоголя

Фото: Динар Фатыхов

В Казани определили зоны, где запрещена продажа алкоголя в заведениях общепита. Эти территории расположены рядом со школами, детскими садами, спортивными объектами и воинскими частями. Соответствующее постановление опубликовано в сетевом издании исполкома города.

До образовательного учреждения расстояние должно быть не менее 50 м, в предприятиях общественного питания — не менее 40 м. Аналогичное ограничение действует и в отношении территорий, расположенных рядом с учебными заведениями, где обучаются несовершеннолетние.

Места, где предоставляются медицинские услуги, должны находиться на расстоянии не менее 30 м от торговых точек, где продают алкоголь, и не менее 25 м от заведений общественного питания.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Торговые точки должны находиться на расстоянии не менее 30 м от спортивных сооружений, боевых позиций войск, вокзалов и аэропортов. Если рядом есть источники повышенной опасности (определяются региональными органами госвласти), то продажа алкоголя запрещена на расстоянии менее 50 м, для общепита — 40 м.

В многоквартирных домах также действуют ограничения. Если земля под ними не имеет кадастрового учета и границы не определены, то ограничение составляет 5 м.

Ранее в рамках законодательных инициатив планировалось снизить размер госпошлины за каждую точку продажи алкоголя до 20 тыс. рублей. Это решение направлено на легализацию розничной торговли подобной продукцией. На данный момент размер госпошлины составляет 65 тыс. рублей. Предполагается, снижение денежного сбора поможет сократить число поддельного алкоголя. Напомним, только в этом месяце сотрудники МВД по республике изъяли около шести тысяч литров фальсифицированной спиртосодержащей жидкости в Казани.

Также сообщалось, что с 2025 года в республике начнут действовать ограничения по продаже алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах.

Дарья Пузикова