В строительной отрасли России не хватает около 400 тысяч человек

Фото: Максим Платонов

Дефицит кадров в строительной отрасли в России оценивается в 200–400 тыс. человек. Об этом сообщает РБК.

— В зависимости от того, как будет дальше развиваться экономика, от 200 до 400 тысяч (человек, — прим. ред.) у нас дефицит строителей. Но точную цифру сказать сейчас никто не может, — рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он считает, что причиной дефицита рабочей силы стало увеличение объемов строительства, которое не было подкреплено адекватным повышением эффективности труда.

В сентябре 2024 года он сообщил о нехватке рабочей силы в строительной отрасли. На тот момент дефицит составлял примерно 200 тысяч человек. Ранее, в 2023 году, ситуация в строительной сфере была аналогичной — также не хватало 200 тысяч рабочих. Особенно остро строительная отрасль нуждается в монтажниках и штукатурах — количество вакансий для них увеличилось в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.



Дарья Пузикова