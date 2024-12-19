Владимир Путин предложил Западу провести «технологическую дуэль»

Фото: скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

Президент России Владимир Путин предложил Западу провести «технологическую дуэль», в рамках которой он призвал выбрать объект в Киеве, где будут сосредоточены все силы противовоздушной и противоракетной обороны.

Путин заявил, что Россия готова нанести удар по этому объекту с использованием системы «Орешник».

— Пусть они предложат нам и тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, и сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. А мы нанесем туда удар «Орешником» и посмотрим, что будет, — сказал Владимир Путин.

Анастасия Фартыгина