Владимир Путин предложил Западу провести «технологическую дуэль»
Президент России Владимир Путин предложил Западу провести «технологическую дуэль», в рамках которой он призвал выбрать объект в Киеве, где будут сосредоточены все силы противовоздушной и противоракетной обороны.
Путин заявил, что Россия готова нанести удар по этому объекту с использованием системы «Орешник».
— Пусть они предложат нам и тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, и сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. А мы нанесем туда удар «Орешником» и посмотрим, что будет, — сказал Владимир Путин.
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