Банк России опубликовал курс валют с 20 декабря
Банк России опубликовал официальный курс валют с пятницы, 20 декабря. Стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с четвергом снизилась.
Доллар прибавил в цене 0,64 рубля, цена евро снизилась на 0,55 рубля, юань подорожал на 0,11 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 14,19 рубля;
- доллар — 102,42 рубля;
- евро — 108,96 рубля.
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