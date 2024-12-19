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Банк России опубликовал курс валют с 20 декабря

18:12, 19.12.2024
Банк России опубликовал курс валют с 20 декабря
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал официальный курс валют с пятницы, 20 декабря. Стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с четвергом снизилась.

Доллар прибавил в цене 0,64 рубля, цена евро снизилась на 0,55 рубля, юань подорожал на 0,11 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 14,19 рубля;
  • доллар — 102,42 рубля;
  • евро — 108,96 рубля.
Галия Гарифуллина

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