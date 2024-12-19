В Словакии были задержаны украинские диверсанты с картами газовых систем

Фото: Максим Платонов

Владимир Путин сообщил, что в Словакии были задержаны украинские диверсанты, у которых оказались карты газовой системы страны.

— На днях спецслужбы доложили, что в Словакии задержаны украинские диверсанты с картами расположения объектовой газовой энергетики. Мало того что у нас теракты совершают, теперь и в европейских странах, — заявил Путин.

Ранее, в среду, премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал европейские страны найти способ продолжения транзита газа из России через территорию Украины. Украинская сторона пока не собирается пролонгировать истекающие в следующем году договоры с «Газпромом».

Анастасия Фартыгина