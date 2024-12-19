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Россия примет всех, кто приедет на празднование юбилея Победы

16:11, 19.12.2024
Россия примет всех, кто приедет на празднование юбилея Победы
Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин приветствовал всех, кто желает посетить празднование 80-летия Победы. Глава государства отметил, что страна будет рада видеть участников торжеств, и подчеркнул важность этого исторического события и его значение для россиян.

Праздник станет символом единства и памяти о подвиге, акцентировав значимость участия всех желающих его отметить. Также Путин сообщил, что Москва полностью погасила обязательства по ленд-лизу, связанному с Великой Отечественной войной.

— Американцы получили свои деньги, — заявил президент России.

Путин отметил, что США и Великобритания сделали значительный вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне, однако их потери не могут сравниться с советскими.

Анастасия Фартыгина

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