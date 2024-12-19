Россия и Китай больше остальных пострадали от Второй мировой войны — Путин

В России, по разным оценкам, потери составили 27 млн, в Китае — более 30 млн

Фото: Мария Зверева

Россия и Китай больше остальных пострадали в годы Второй мировой войны, заявил Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции. В России, по разным оценкам, потери составили 27 млн, в Китае — более 30 млн.

— У нас говорили: то 20, то 25 млн погибших, а сейчас некоторые историки говорят о 27 миллионах погибших. В Китае их еще больше, об этом мало говорят. И то, что делали японские милитаристы на китайской земле, это ужас. Китайский народ прошел через ужасное испытание. Мы были вместе тогда, и сейчас мы вместе. Это главный фактор стабильности в мировых делах, — заявил Владимир Путин.



Елизавета Пуншева