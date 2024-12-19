Путин объявил о намерении переместить крупные компании в регионы

Фото: скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

Владимир Путин объявил о намерении властей способствовать перемещению крупных компаний и государственных органов в другие регионы страны.

В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, государственный лидер подчеркнул важность этой инициативы, но отметил, что в переводе госорганов в регионы «есть предел», так как «президент и правительство должны быть рядом».

— Будем обязательно работать и над тем, чтобы крупные компании и некоторые другие органы власти и управления перемещались в другие регионы России, — сообщил он.

Эта мера направлена на развитие экономики и улучшение распределения ресурсов по всей территории страны.

Анастасия Фартыгина