Путин объявил о намерении переместить крупные компании в регионы
Владимир Путин объявил о намерении властей способствовать перемещению крупных компаний и государственных органов в другие регионы страны.
В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, государственный лидер подчеркнул важность этой инициативы, но отметил, что в переводе госорганов в регионы «есть предел», так как «президент и правительство должны быть рядом».
— Будем обязательно работать и над тем, чтобы крупные компании и некоторые другие органы власти и управления перемещались в другие регионы России, — сообщил он.
Эта мера направлена на развитие экономики и улучшение распределения ресурсов по всей территории страны.
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