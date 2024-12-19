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Путин заявил, что на Украине много тех, кто хочет избавить страну от нацизма

12:55, 19.12.2024
Путин заявил, что на Украине много тех, кто хочет избавить страну от нацизма
Фото: скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине много тех, кто хочет избавить страну от нацизма.

— Нам есть с кем разговаривать на Украине, там много ребят, которые мечтают избавить свою страну от неонацистского режима, — заявил Владимир Путин.

19 декабря президент России в прямом эфире дает ответы на вопросы граждан в рамках подведения итогов года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии.

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