Путин заявил, что на Украине много тех, кто хочет избавить страну от нацизма
Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине много тех, кто хочет избавить страну от нацизма.
— Нам есть с кем разговаривать на Украине, там много ребят, которые мечтают избавить свою страну от неонацистского режима, — заявил Владимир Путин.
19 декабря президент России в прямом эфире дает ответы на вопросы граждан в рамках подведения итогов года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии.
Справка
Новость дополняется...
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.