Путин заявил, что на Украине много тех, кто хочет избавить страну от нацизма

Фото: скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине много тех, кто хочет избавить страну от нацизма.

— Нам есть с кем разговаривать на Украине, там много ребят, которые мечтают избавить свою страну от неонацистского режима, — заявил Владимир Путин.

19 декабря президент России в прямом эфире дает ответы на вопросы граждан в рамках подведения итогов года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии.