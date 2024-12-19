Российские военные получат компенсации за уничтоженную бронетехнику ВСУ

В Курской области подбитой бронетехники больше, чем на всем фронте за тот год

Фото: Максим Платонов

Российские военные должны получить компенсации за уничтоженную бронетехнику ВСУ, это обязательно будет реализовано, в этом нет сомнений, сообщил президент России в рамках подведения итогов года.

Владимир Путин также отметил, что количество уничтоженной бронетехники ВСУ в Курской области превосходит количество уничтоженной техники за весь прошлый год. Он также допустил, что в регионе находится «самое большое в мире кладбище натовской техники».

Анастасия Фартыгина