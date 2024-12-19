Россия занимает первое место в Европе и четвертое в мире по объему экономики

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин заявил, что страна по объему своей экономики занимает первое место в Европе и четвертое в мире. Он подчеркнул, что, несмотря на достижения, нельзя «засыпать» на лаврах и необходимо продолжать работать над дальнейшим развитием.

— Все активно движется вперед. Если еврозона «заснула», то есть другие центры мирового развития, которые двигаются вперед. Мы должны набранный темп сохранить, менять качество нашей экономики. Но есть и другие показатели, которые в целом являются, мягко говоря, удовлетворительными. Во-первых, это уровень безработицы, она у нас находится на рекордно низком уровне: 2,3%, такого никогда не было. Это рекордно низкий показатель, — добавил Владимир Путин.

Анастасия Фартыгина