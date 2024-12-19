Владимир Путин сообщил, что за два года рост экономики России составил 8%, когда в США 5-6%

Фото: Михаил Захаров

На пресс-конференции президент подчеркнул, что за последние два года экономика России выросла примерно на 8%, в то время как в США этот показатель составляет 5-6%, а в еврозоне — всего один процент.

Отвечая на вопрос о том, как стране удается удержаться на плаву в условиях глобальных кризисов, президент иронично заметил, что, «когда все спокойно, нам скучно». Он подчеркнул, что российское руководство активно адаптируется к внешним вызовам и находит пути для развития.



— Международные институты ставят Россию по объему экономики на 1-е место в Европе и 4-е в мире. Впереди Китай, США и Индия. В том году мы обогнали ФРГ, в этом году обогнали Японию, но «заснуть» на этом показателе нельзя, — заявил Владимир Путин.

Анастасия Фартыгина