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До начала прямой линии с Владимиром Путиным остается полчаса — на площадку прибыл Дмитрий Песков

11:30, 19.12.2024
До начала прямой линии с Владимиром Путиным остается полчаса — на площадку прибыл Дмитрий Песков
Фото: Дарья Пинегина

До начала прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным» остается полчаса. На данный момент в Гостином дворе уже собрались журналисты, прибыл пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Реального времени».

Журналисты уже рассаживаются на места. Проходят последние приготовления.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Пресс-конференция начнется в 12.00 (мск).

Напомним, федеральные телеканалы закладывают на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» три часа.

Елизавета Пуншева

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