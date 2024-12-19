До начала прямой линии с Владимиром Путиным остается полчаса — на площадку прибыл Дмитрий Песков
До начала прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным» остается полчаса. На данный момент в Гостином дворе уже собрались журналисты, прибыл пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Реального времени».
Журналисты уже рассаживаются на места. Проходят последние приготовления.
Пресс-конференция начнется в 12.00 (мск).
Напомним, федеральные телеканалы закладывают на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» три часа.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.