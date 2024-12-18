Капитанам танкеров, потерпевших крушение в Черном море, предъявили обвинения

Фото: Динар Фатыхов

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения капитанам двух танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», потерпевших крушение в Черном море у берегов Кубани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Капитанам инкриминируются преступления, предусмотренные частью 1 статьи 263 и частью 2 статьи 263 УК РФ соответственно (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее гибель человека на одном из судов). Следствие будет ходатайствовать об аресте обоих капитанов.

Подъем обломков танкеров для проведения экспертиз запланирован на более благоприятные погодные условия.

Рената Валеева