Медведев заявил о признании Киевом причастности к теракту против Кириллова

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о признании киевским режимом причастности к теракту против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова. Как сообщает ТАСС, Медведев сделал это заявление на совещании по оборонным госконтрактам.

— Всем понятно, что произошло, что случилось и что нужно делать. Несмотря на то, что расследование только началось, наши враги уже поспешили опубликовать информацию о своей причастности, — сказал Медведев, добавив, что заказчики теракта известны — это военно-политическое руководство Украины.

Сегодня в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. По факту гибели начальника и его помощника завели дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.