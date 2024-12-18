Генассамблея ООН приняла резолюцию России о неонацизме

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инициативу поддержали 119 стран, среди них оказались Аргентина, Армения, Бразилия, Египет, Индия, Ирак, Израиль, Казахстан, Мали, Мексика, Монголия, Нигер, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сербия, Судан, Таджикистан, Узбекистан, ОАЭ, Вьетнам и другие.

Против проголосовали 53 государства, в числе которых Украина, США, Германия, Франция, Канада, Япония.

Воздержались 10 государств, в том числе Кирибати, Мьянма, Панама, Швейцария, Турция.

Россия рекомендует странам принять меры в законодательстве и образовании для предотвращения пересмотра истории и итогов Второй мировой войны. Авторы документа осуждают героизацию нацизма, включая нанесение граффити и рисунков на памятники жертвам войны. Также они предлагают запретить любые празднования нацистского режима и его союзников.

В документе содержится обращение к правительствам всех стран с требованием искоренить любые проявления расовой нетерпимости, в том числе на законодательном уровне. Также в резолюции выражается осуждение использования образовательных материалов и высказываний, которые способствуют распространению подобных идей.

Госдума учла и включила в резолюцию поправку западников, утверждающую, что Москва оправдывала СВО борьбой с неонацизмом. За это решение проголосовали 63 страны, против — 41, воздержались — 50. Россия дистанцировалась от поправки.

Ранее, 12 ноября, третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН проголосовал за резолюцию России «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».



Дарья Пузикова