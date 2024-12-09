Новости общества

07:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Набережных Челнах на капремонт школы олимпийского резерва выделят более 140 млн рублей

09:19, 09.12.2024
В Набережных Челнах на капремонт школы олимпийского резерва выделят более 140 млн рублей
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В Набережных Челнах запланировали капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийский» с бюджетом в 147,8 млн рублей. Соответствующая информация опубликована в тендере на сайте госзакупок.

Ремонтные работы будут проводиться по адресу: пр. Автозаводской, д. 12. В рамках проекта предусмотрено:

  • благоустройство территории;
  • обновление покрытий тротуаров и автостоянок;
  • капитальный ремонт фасада и систем отопления, вентиляции, канализации и электроснабжения;
  • на объект будет установлено новое технологическое оборудование.

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана, который обеспечит финансирование из бюджета республики. Завершение работ намечено на 1 декабря 2025 года, а срок исполнения контракта установлен до 16 января 2026 года.

В 2023 году Главстрой Татарстана уже занимался ремонтом в школе «Олимпийский», где стоимость контракта составила почти 364,7 млн рублей, с планируемым завершением работ до 1 декабря 2024 года.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также