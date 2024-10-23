«Отрадно, что крепкие связи между нашими республиками продолжают успешно развиваться»

Рустам Минниханов вручил орден «Дуслык» президенту Азербайджана

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«Отрадно, что крепкие связи продолжают успешно развиваться»



По итогам прошлого года татарстано-азербайджанский товарооборот составит 102 млн рублей. Динамика первого полугодия 2024 года также показывает рост, сообщает пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Глава республики с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе встречи обсудили и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Так, главы республик отметили, что помимо поставки продукции автомобилестроения, перспективным видится и сотрудничество в торговле по речным и морским путям. В частности необходимо активнее использовать транспортные и логические возможности Волжско-Камского бассейна.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Минниханов также сказал, что с теплотой вспоминает свои визиты в Баку:

— Отрадно, что крепкие связи между нашими республиками, заложенные Минтимером Шариповичем Шаймиевым и Гейдаром Алиевичем Алиевым, продолжают успешно развиваться.

Ильхам Алиев заявил, что проведение саммита БРИКС в Казани демонстрирует высокий уровень доверия руководства России к Рустаму Минниханову и жителям Татарстана.

В конце встречи раис Татарстана вручил президенту Азербайджана орден «Дуслык».

«Самые близкие друзья»

Ильхам Алиев прибыл в Казань сегодня около 11 часов утра. Практически сразу у него состоялась встреча с Рустамом Миннихановым.

18 октября президент России Владимир Путин заявил, что страна будет рада видеть лидеров стран СНГ на саммите БРИКС в Казани. Глава государства подчеркнул, что взаимодействие в рамках Содружества является одним из приоритетов России.

— Для нас страны Содружества — самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры. И мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества, — добавил Путин. — Именно на это нацелены концепция российского председательства в 2024 году и масштабный план соответствующих мероприятий.

Также в сентябре Рустам Минниханов встретился со специальным представителем президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахидом Расим оглы Гаджиевым

В августе Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС. Об интересе страны к организации стало известно еще накануне в опубликованном совместном заявлении президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Елизавета Пуншева