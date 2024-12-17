Китай продлил безвизовый режим транзитного пребывания для иностранцев

Фото: Динар Фатыхов

В Китае расширили период безвизового транзита для путешественников из определенных стран, в том числе из России. Теперь он составляет не 144, а 240 часов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сообщается, что число пунктов пропуска через границу увеличилось с 39 до 60, а количество регионов, доступных для въезда, расширилось с 19 до 24.



Согласно информации госуправления по делам миграции КНР, опубликованной во вторник на официальном сайте Центрального телевидения, с 17 декабря текущего года граждане 54 государств, включая Россию, смогут въезжать в Китай с целью транзита без визы через любой из 60 пунктов пропуска в 24 регионах, но срок пребывания не должен превышать 240 часов.

Для въезда в страну необходимо иметь действительный международный паспорт, срок действия которого составляет не менее трех месяцев, и все необходимые документы, включая билеты на самолет для дальнейшего путешествия в третью страну.

Время пребывания в Китае в рамках транзита начинается с полуночи новых суток после пересечения границы. Граждане Белоруссии, Украины и США также могут воспользоваться транзитными послаблениями.

Напомним, в Казани до конца года планируется открыть новое консульское отделение Китая, которое будет выдавать визы в КНР.



Дарья Пузикова