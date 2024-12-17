В аварии с грузовиком в Ульяновской области погибли пять человек
В результате аварии с участием грузового автомобиля в Ульяновской области пять человек погибли, еще один получил травмы. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД по региону
В 6 часов утра на 209-м километре автодороги Саранск — Сурское — Ульяновск в Засвияжском районе Ульяновска водитель «Шевроле Кобальт» потерял контроль на дороге, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ».
В результате аварии пять пассажиров легкового автомобиля погибли, а водитель грузовика был госпитализирован.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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