В аварии с грузовиком в Ульяновской области погибли пять человек

В результате аварии с участием грузового автомобиля в Ульяновской области пять человек погибли, еще один получил травмы. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД по региону

В 6 часов утра на 209-м километре автодороги Саранск — Сурское — Ульяновск в Засвияжском районе Ульяновска водитель «Шевроле Кобальт» потерял контроль на дороге, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ».

В результате аварии пять пассажиров легкового автомобиля погибли, а водитель грузовика был госпитализирован.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Дарья Пузикова