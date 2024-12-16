Рустам Минниханов прибыл в Баку с рабочей поездкой
Раис Татарстана Рустам Минниханов по приглашению азербайджанской стороны прибыл с рабочей поездкой в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
В Международном аэропорту имени Гейдара Алиева его встретили министр экономики Азербайджана Чингиз Джаббаров и посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.
В рамках поездки Минниханов посетит несколько предприятий и проведет официальные встречи, на которых планируется обсудить вопросы сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном.
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