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Рустам Минниханов прибыл в Баку с рабочей поездкой

20:37, 16.12.2024
Рустам Минниханов прибыл в Баку с рабочей поездкой
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов по приглашению азербайджанской стороны прибыл с рабочей поездкой в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В Международном аэропорту имени Гейдара Алиева его встретили министр экономики Азербайджана Чингиз Джаббаров и посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.

В рамках поездки Минниханов посетит несколько предприятий и проведет официальные встречи, на которых планируется обсудить вопросы сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном.

Анастасия Фартыгина

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