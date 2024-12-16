Рустам Минниханов прибыл в Баку с рабочей поездкой

Раис Татарстана Рустам Минниханов по приглашению азербайджанской стороны прибыл с рабочей поездкой в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В Международном аэропорту имени Гейдара Алиева его встретили министр экономики Азербайджана Чингиз Джаббаров и посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.



В рамках поездки Минниханов посетит несколько предприятий и проведет официальные встречи, на которых планируется обсудить вопросы сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном.

Анастасия Фартыгина