В Казани на 30% вырос спрос на бьюти-услуги перед новогодними праздниками

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В преддверии новогодних праздников жители Казани значительно активизировали свои запросы на услуги в сфере красоты и здоровья. По данным аналитиков «Авито Услуг», спрос на эти услуги увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом.



Наиболее заметный рост наблюдается в таких направлениях, как косметология (+82%), спа-услуги (+52%) и маникюр с педикюром (+25%). Активнее всего записываются к специалистам жители крупных городов, включая Казань, Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург.

Что касается цен, то средняя стоимость маникюра составляет около 900 рублей, в то время как спа-программы и косметологические процедуры обойдутся в среднем в 1,5 тыс. рублей.

Кроме того, аренда рабочих мест становится новым трендом среди мастеров. В 2024 году спрос на такие услуги увеличился на 16% по сравнению с предыдущим годом, что позволяет специалистам улучшать качество обслуживания и создавать комфортные условия для клиентов. Предложения по аренде рабочих пространств также возросли на 33%.

Анастасия Фартыгина