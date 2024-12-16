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В Татарстане 17 декабря ожидаются неблагоприятные погодные условия в виде метели и гололеда

17:33, 16.12.2024
В Татарстане 17 декабря ожидаются неблагоприятные погодные условия в виде метели и гололеда
Фото: Динар Фатыхов

Вечером 16 декабря и в течение 17 декабря на территории Татарстана прогнозируются неблагоприятные погодные условия, включая сильный ветер с порывами до 15 м/с, метель с плохой видимостью (до 1000 метров и менее), гололед и сильный снегопад. На дорогах возможны гололедица, снежные заносы и накат. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра республики.

Госавтоинспекция республики рекомендует водителям отложить поездки на личном транспорте, если это возможно.

Если поездку нельзя отменить, необходимо строго соблюдать правила дорожного движения: снижать скорость, увеличивать дистанцию до других автомобилей и избегать резких маневров. Также важно проверить техническое состояние автомобиля, особое внимание уделяя тормозной системе и шинам.

Анастасия Фартыгина

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