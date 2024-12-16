В Татарстане 17 декабря ожидаются неблагоприятные погодные условия в виде метели и гололеда

Фото: Динар Фатыхов

Вечером 16 декабря и в течение 17 декабря на территории Татарстана прогнозируются неблагоприятные погодные условия, включая сильный ветер с порывами до 15 м/с, метель с плохой видимостью (до 1000 метров и менее), гололед и сильный снегопад. На дорогах возможны гололедица, снежные заносы и накат. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра республики.



Госавтоинспекция республики рекомендует водителям отложить поездки на личном транспорте, если это возможно.

Если поездку нельзя отменить, необходимо строго соблюдать правила дорожного движения: снижать скорость, увеличивать дистанцию до других автомобилей и избегать резких маневров. Также важно проверить техническое состояние автомобиля, особое внимание уделяя тормозной системе и шинам.



Анастасия Фартыгина