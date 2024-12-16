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Артем Здунов, Тина Канделаки, Лариса Долина и Utair: против кого ЕС ввел новые санкции

16:14, 16.12.2024
Артем Здунов, Тина Канделаки, Лариса Долина и Utair: против кого ЕС ввел новые санкции
Фото: Christian Lue on Unsplash

Европейский союз ввел новые санкции, затронувшие ряд известных лиц и организаций. Об этом сообщили в РИА «Новости».

В санкционном списке оказались:

  • экс-министр экономики Татарстана, глава Мордовии Артем Здунов;
  • замгендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки;
  • политолог Тимофей Бордачев;
  • руководители крупных компаний, таких как «Газпром флот» и «Газстройпром»;
  • авиакомпания Utair.

Кроме того, санкции затронули девелопера «ПИК» и организацию «Африканская инициатива». Среди внесенных в список лиц также оказалась певица и актриса Лариса Долина.

Напомним, что сегодня совет ЕС на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 15-й пакет санкций против России. В состав списка вошли 54 физических лица и 30 организаций.

Анастасия Фартыгина

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