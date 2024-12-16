Артем Здунов, Тина Канделаки, Лариса Долина и Utair: против кого ЕС ввел новые санкции

Европейский союз ввел новые санкции, затронувшие ряд известных лиц и организаций. Об этом сообщили в РИА «Новости».



В санкционном списке оказались:

экс-министр экономики Татарстана, глава Мордовии Артем Здунов;

замгендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки;

политолог Тимофей Бордачев;

руководители крупных компаний, таких как «Газпром флот» и «Газстройпром»;

авиакомпания Utair.

Кроме того, санкции затронули девелопера «ПИК» и организацию «Африканская инициатива». Среди внесенных в список лиц также оказалась певица и актриса Лариса Долина.

Напомним, что сегодня совет ЕС на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 15-й пакет санкций против России. В состав списка вошли 54 физических лица и 30 организаций.

Анастасия Фартыгина