Артем Здунов, Тина Канделаки, Лариса Долина и Utair: против кого ЕС ввел новые санкции
Европейский союз ввел новые санкции, затронувшие ряд известных лиц и организаций. Об этом сообщили в РИА «Новости».
В санкционном списке оказались:
- экс-министр экономики Татарстана, глава Мордовии Артем Здунов;
- замгендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки;
- политолог Тимофей Бордачев;
- руководители крупных компаний, таких как «Газпром флот» и «Газстройпром»;
- авиакомпания Utair.
Кроме того, санкции затронули девелопера «ПИК» и организацию «Африканская инициатива». Среди внесенных в список лиц также оказалась певица и актриса Лариса Долина.
Напомним, что сегодня совет ЕС на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 15-й пакет санкций против России. В состав списка вошли 54 физических лица и 30 организаций.
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