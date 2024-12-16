В Набережных Челнах определили шесть площадок для запуска салютов

Фото: Реальное время

В Набережных Челнах установили шесть специально отведенных площадок для запуска пиротехнических изделий в преддверии новогодних праздников. На аппаратном совещании начальник МЧС России по Татарстану подполковник внутренней службы Алмаз Мифтахутдинов подчеркнул важность соблюдения требований пожарной безопасности на мероприятиях с массовым присутствием людей.



В период особого противопожарного режима будет действовать запрет на использование пиротехники первого-третьего классов опасности в радиусе 500 метров от объектов промышленности и транспортной инфраструктуры, а также в пределах 50 метров от жилых и общественных зданий. Исключение составляют лишь бенгальские огни и хлопушки.

Все площадки будут оснащены первичными средствами пожаротушения и информационными стендами. Кроме того, для предотвращения пожаров организованы профилактические группы, которые будут разъяснять населению правила пожарной безопасности в быту.



Анастасия Фартыгина