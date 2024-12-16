Почти половина россиян планирует потратить на новогодние подарки до 5 тыс. рублей

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Потратить на новогодние подарки от 1 до 5 тыс. рублей планирует 49% россиян. Об этом сообщает RT, ссылаясь на соответствующее исследование.

Более того, у 22% респондентов бюджет составляет менее 1 тыс. рублей, у 14% — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

«Более крупные расходы — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей — планируют 7% респондентов, а 8% тратят на подарки свыше 20 тыс. рублей», говорится в исследовании.

Около 38% опрошенных готовят подарки для четырех-шести человек, 27% — для более чем десяти человек. Еще 21% респондентов поздравит одного-трех человек, 14% — семь-десять человек.

— Наибольшее значение при выборе подарка россияне придают его полезности — так ответили 48% респондентов. Ещё 30% ориентируются на предпочтения того, для кого подарок предназначен, 13% учитывают цену, а оригинальность важна для 9% человек, — рассказали эксперты.



Елизавета Пуншева