Российские военные взяли под контроль Веселый Гай и Пушкино в ДНР
Подразделения «Южной» группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Веселый Гай, а группировки войск «Центр» — пункт Пушкино. Об этом сообщило Минобороны.
В результате решительных действий подразделений Южной группировки вoйcк освoбoжден наcеленный пункт Веcелый Гай Дoнецкoй Нарoднoй Республики, — сообщили там.
Напомним, 12 декабря стало известно, что подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Заря в ДНР.
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