Российские войска освободили населенный пункт Заря в ДНР
Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Заря в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Накануне Министерство обороны России объявило о том, что в Курской области были освобождены населенные пункт Дарьино и Плехово.
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