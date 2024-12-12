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Российские войска освободили населенный пункт Заря в ДНР

12:35, 12.12.2024
Российские войска освободили населенный пункт Заря в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Заря в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Накануне Министерство обороны России объявило о том, что в Курской области были освобождены населенные пункт Дарьино и Плехово.

Анастасия Фартыгина

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