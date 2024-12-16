Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до -5 градусов
В отдельных районах метель, гололед
Сегодня на территории Татарстана ожидается снег, мокрый снег, местами сильный. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.
В отдельных районах возможны метель, гололед. Ветер юго-западный 7—12 м/с, местами порывами 15—18 м/с. Днем потеплеет до 0..-5 градусов. На дорогах гололедица, накат, снежные заносы.
В Казани прогнозируется снег, мокрый снег. В отдельных районах метель, гололед. Максимальная температура воздуха составит от -1 до -3 градусов.
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