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Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до -5 градусов

07:00, 16.12.2024

В отдельных районах метель, гололед

Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до -5 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня на территории Татарстана ожидается снег, мокрый снег, местами сильный. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.

В отдельных районах возможны метель, гололед. Ветер юго-западный 7—12 м/с, местами порывами 15—18 м/с. Днем потеплеет до 0..-5 градусов. На дорогах гололедица, накат, снежные заносы.

В Казани прогнозируется снег, мокрый снег. В отдельных районах метель, гололед. Максимальная температура воздуха составит от -1 до -3 градусов.

Галия Гарифулина

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