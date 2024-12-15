В Минпросвещения обсудят введение в детских садах «Разговоров о важном»

Фото: Динар Фатыхов

В Минпросвещения обсуждается введение в детских садах аналога проекта «Разговоры о важном», адаптированного под психологические особенности дошкольников. Об этом сообщает ТАСС.

— В рамках разработки стратегии развития образования РФ до 2040 года отдельная рабочая группа по дошкольному образованию, состоящая из педагогов, психологов, директоров детских садов, ученых, обсуждает вопрос о том, в каком виде «Разговоры о важном» могут быть в детсадах. Потому что здесь важно учитывать психологические особенности ребенка этого возраста, чтобы проект был уместен, — сказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он акцентировал внимание на том, что если будут введены специальные занятия «Разговоры о важном» для детей дошкольного возраста, то об этом сообщат дополнительно.

«Разговоры о важном» — это еженедельные классные часы, которые проходят в начале учебной недели в школах и средних профессиональных учебных заведениях по всей России. Цель этих занятий — помочь детям сформировать ценностное отношение к Родине, природе, людям, культуре, знаниям и здоровью.

Дарья Пузикова