РЖД впервые ввели график движения поездов на три года вперед

Фото: Максим Платонов

РЖД вводят график движения на три года, добавив больше пассажирских поездов дальнего следования, электричек и новые международные маршруты. Об этом сообщает РИА «Новости».

С 00:00 по московскому времени на всей территории России начал действовать новый график движения поездов до 12 декабря 2027 года.

В РЖД подчеркнули, что при необходимости график будет корректироваться дважды в год — в марте и октябре. Ранее такие корректировки проводились ежегодно.

В трехлетнем графике курсируют 4 607 пар поездов, что на 22 пары больше, чем в 2023—2024 годах (4 585 пар).

В расписании на 2024—2027 годы предусмотрено:

курсирование 627 пар поездов дальнего следования, что на 13 пар больше, чем в 2023 году;

количество составов категорий «скорый», «скоростной» и «высокоскоростной» возросло до 410 пар, составив 65,4% от общего числа пассажирских поездов (было 405 пар)



количество скоростных поездов «Ласточка» увеличено до трех пар в сутки на направлениях из Москвы в Минск и Кострому.

Помимо этого, увеличено количество двухэтажных поездов из Москвы в Анапу, Новороссийск, Челябинск и Санкт-Петербург, назначены новые поезда из Москвы в Серов и Краснодар, Архангельска в Кисловодск, Пскова в Мурманск, Барнаула в Иркутск через Абакан. Открыто беспересадочное сообщение из Москвы в Карабулак через Петровск, Калининграда в Мурманск и Минеральные Воды, Санкт-Петербурга в Черкесск через Москву, Новосибирска через Барнаул в Риддер (Казахстан) и т. д. После перерыва восстановлено прямое сообщение в Москву из Ташкента (Узбекистан), Бишкека (Киргизия) и Караганды (Казахстан) два раза в неделю.

Напомним, с 15 декабря 2024 года на Горьковской железной дороге в Казани вступает в силу новый график движения, который впервые предусмотрен на трехлетний период до 2027 года.

Дарья Пузикова