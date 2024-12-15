Средняя цена билета из Москвы в Казань увеличилась на 19%

Фото: Максим Платонов

Стоимость авиабилетов из Москвы в популярные города России на новогодние праздники не везде одинакова, где-то она показала рост, а где-то снижение. Средняя цена билета в Казань увеличилась на 19% — примерно на 200 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».



С 29 декабря по 10 января цены на авиабилеты в Сочи выросли на 24% — с 10,1 тыс. до 12,5 тыс. рублей в одну сторону. Билеты в Калининград и Уфу подорожали на 17% и 16% — на 1,2 тыс. и 1,3 тыс. рублей соответственно. Перелет в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Самару и Махачкалу стал дороже на 10%, 8%, 6% и 4% — на 1,4 тыс. рублей. При этом билеты до Минеральных Вод подешевели на 10% — в среднем на новогодние праздники они стоят 10,7 тыс. рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Сочи, Калининград и Казань — постоянные точки притяжения в период каникул, поэтому цены в преддверии праздников растут, — пояснила руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова.

В определенные даты, такие как 28—29 декабря, наблюдается более значительное увеличение стоимости.

Например, в конце ноября стоимость авиабилета из Самары в Москву составляла 6,2 тыс. рублей, а в последние дни года — уже 13,5 тыс. рублей. Из Сочи в конце ноября можно было улететь за 5,5 тыс. рублей, а в декабре — за 19,8 тыс. рублей. Стоимость перелета в Екатеринбург увеличилась вдвое и составила 17 тыс. рублей.

Также после новогодних праздников станет дороже возвращаться в Москву: из Самары стоимость билета увеличилась на 600 рублей, из Екатеринбурга — на 4 тыс. рублей, а из Казани — на 2,6 тыс. рублей.

Дарья Пузикова