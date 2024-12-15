В Южной Корее начали расследование против президента после импичмента

Правоохранительные органы Южной Кореи — полиция и прокуратура — инициировали независимые расследования в отношении президента страны Юн Сок Еля, после импичмента. Об этом сообщает РИА «Новости».

В полиции сформировали следственную группу из 120 человек. Они будут расследовать четыре заявления о госизмене, мятеже и злоупотреблении властью в контексте введения и отмены военного положения. В прокуратуре подчеркнули, что для рассмотрения подобных обращений был создан следственный комитет, который возглавляет глава прокуратуры Сеула.

Расследование началось после того, как группа оппозиционных депутатов официально обвинила президента Юн Сок Ёля, бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, начальника штаба армии Пак Ан Су и министра внутренних дел Ли Сан Мина в мятеже. Оппозиция также ранее инициировала процедуру импичмента против президента.

Дарья Пузикова