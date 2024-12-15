Церковно-учительскую школу XIX—XX веков в Казани включат в реестр объектов культурного наследия народов России

Здание расположено по адресу: ул. Декабристов, 172

Фото: скриншот документации

В Казани одобрили акт о включении церковно-учительской школы 1895—1906 годов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Экспертом выступил замдиректора музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Альберт Саляхов.

Объект, представляющий собой трехэтажное Т-образное здание, расположен по адресу: ул. Декабристов, 172.

— Центральная часть, завершающаяся звонницей, делит фасад на левое и правое крыло (флигели), в концах которых размещены лестничные клетки с выходом на улицу. Парадный вход находится по оси центрального ризалита главного фасада, он оформлен в виде арочного проема с килевидным завершением, с опорой на круглые колонны. В том числе по оси входа находится арочный оконный проем, освещающий парадную лестницу, — сказано в акте.



Первый набор учащихся в церковно-учительскую школу прошел еще в сентябре 1907 года. В начале 1920-х годов помещение школы занял садово-огородный техникум с интернатом на 100 человек. В начале 1930-х в здание въехало управление Авиастроя, позже там разместилась школа №49, а во время Великой Отечественной войны там находился военный госпиталь. Сегодня здание не используется.

— Границы территории выявленного объекта культурного наследия не установлены. Объект на сегодняшний день не используется, находится в неудовлетворительном состоянии. Собственником объекта является религиозная организация «Казанская епархия Русской православной церкви (Московский патриархат»), — говорится в документе.

Напомним, недавно в Татарстане внесли в реестр объектов культурного наследия усадьбу И.Н. Журавлева. Она находится в селе Усады Высокогорского района республики. Комплекс зданий, включающий господский дом, конюшню, каретный сарай и водонапорную башню, является примером архитектуры конца XIX века.



Галия Гарифуллина